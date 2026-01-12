Этот надежный японский кроссовер теперь можно купить в России: цена доступна

В РФ стартовали продажи кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,46 млн рублей

Выбор кроссоверов, поставляемых в Россию по параллельному импорту и не подпадающих под новые правила утильсбора с 1 декабря, расширился за счет недорогого Honda WR-V. Этот кроссовер привозят из Японии, а цены на него на одном из сайтов объявлений начинаются от 1 460 000 рублей.

Все Honda WR-V, которые предлагаются в России, имеют правый руль, так как они выпускаются для японского рынка и поставляются именно из Японии. Самую низкую цену на этот кроссовер предлагает компания из Владивостока. За 1 460 000 рублей там можно приобрести автомобиль в комплектации Z+, которая включает комбинированную тканево-эко-кожаную обивку салона, кожаный мульти-руль, климат-контроль, круиз-контроль, несколько электронных помощников водителя и запуск двигателя с кнопки.

Другая компания из Владивостока предлагает Honda WR-V за 1 669 000 рублей, но в более простой комплектации с тканевым салоном, пластиковым рулем, стальными колесными дисками и без многих дополнительных опций.

В Хабаровске доступна версия кроссовера с более богатыми опциями за 1 689 000 рублей. В этой комплектации автомобиль оснащен кожаным мультирулем, двухцветными литыми дисками, топовой мультимедиа с навигацией, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем и функцией поддержания дистанции.

Кроме того, Honda WR-V можно заказать минимум за 1 780 000 рублей в Находке, за 1 800 000 рублей в Севастополе и за 1 890 000 рублей в Омске. Несколько подобных предложений есть и во Владивостоке. В других городах, включая Новосибирск, Арсенье, Старый Оскол, Читу, Ангарск, Екатеринбург и Томск, цены на этот кроссовер достигают от 2 080 000 до 2 500 000 рублей.

Все Honda WR-V технически одинаковы. Они оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 121 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и имеют только передний привод.

Honda WR-V

