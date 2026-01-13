2025 год стал для китайских брендов в РФ годом охлаждения

«Автостат Инфо»: в России в 2025 году продажи китайских авто упали на четверть

Продажи китайских авто в России в 2025 году замедлились после бурного роста. За год китайские бренды продали 672 431 новый автомобиль, что на 26% меньше результата 2024 года (905 949 единиц). Тем не менее доля этих машин на рынке новых легковушек России достигла 51,5% от общего объема в 1 306 299 автомобилей.

В декабре 2025 года продажи китайских марок составили 56 881 машину, что на 15% ниже уровня декабря 2024-го. Коррекция рынка продолжается, но китайские бренды по-прежнему занимают более половины продаж.

Лидером по продажам остаётся Haval. В декабре марка увеличила продажи на 30%, до 19 492 авто, а по итогам года реализовала 173 434 машины, что на 9% меньше, чем в предыдущем году. В то же время Chery и Geely понесли значительные потери – обе марки снизили продажи на 37%, до 99 936 и 93 988 автомобилей соответственно. Changan сократил объемы на 38%, до 64 032 единиц. Среди крупных производителей единственным ростом по году отметился Jetour: продажи выросли на 4%, достигнув 36 511 автомобилей, а в декабре увеличение составило 21%. Это говорит о том, что марка получает выгоду от изменения спроса.

Продажи более дорогих моделей показывают рост. В декабре выросли показатели Exeed (+6%), Voyah (+124%) и частично Omoda по отдельным позициям. Однако за год Omoda снизила продажи на 42%, до 28 779 авто, а Exeed почти вдвое – около 21 700 машин.

Модельным лидером остается Haval Jolion, но и он показал падение на 22% по сравнению с 2024 годом, с результатом в 65 792 проданных автомобиля. На верхних позициях рейтинга также находятся Haval M6 и Geely Monjaro, с сокращением продаж от 5% до 23%. Самое сильное падение испытали Chery Tiggo 7 Pro Max (-43%) и Omoda C5 (-45%), которые недавно были одним из драйверов китайского сегмента.

Новые модели начинают занимать лидирующие позиции. Например, Changan Uni-S увеличил продажи на 380%, продав 29 673 автомобиля. Chery Tiggo 4 вырос с практически нулевого уровня до 18 001 машины за год.

Перемены в структуре спроса хорошо видны в декабре: растут продажи новых моделей для российского рынка, таких как Jetour T1, Voyah Free и нескольких кроссоверов Haval, тогда как старые хиты китайского производства достигают стадии насыщения. В результате в 2026 году китайский автомобильный сегмент России становится более сложным и конкурентным. Борьба разворачивается не только за общую рыночную долю, но и внутри самого китайского пула брендов и моделей.

