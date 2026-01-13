Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира

Эксперт Целиков опубликовал топ-15 авторынков мира

Российский рынок новых легковых машин в 2025 году уменьшился на 15,6% и составил 1,33 миллиона автомобилей, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

В результате Россия потеряла две позиции и заняла 13-е место в мировом рейтинге крупнейших рынков, уступив Италии и Мексике.

Китай остался крупнейшим авторынком, где продали 23,77 миллиона легковых машин, что на 3,9% больше, чем в прошлый год. США заняли второе место с продажами в 16,3 миллиона и ростом на 2,3%.

В топ-15 крупнейших мировых авторынков также вошли Япония, Индия, Германия, Бразилия, Великобритания, Канада, Южная Корея, Франция, Италия, Мексика, Россия, Испания и Турция.

Россия потеряла позиции на фоне активного роста рынков Испании и Турции. Там продажи выросли на 12,9% и 10% соответственно. Япония, Индия, Германия, Бразилия, Великобритания и Канада тоже показали положительную динамику.

Снижение продаж наблюдалось во Франции и Италии, но падение там было незначительным.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Автостат Инфо» составил топ-10 популярных китайских авто в РФ.

