#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Какие авто сегодня в лидерах по соотношению цена-качество? Рейтинг АDAC
14 января
Какие авто сегодня в лидерах по соотношению цена-качество? Рейтинг АDAC
Исследование ADAC показало, что электромобили...
Опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне
14 января
Опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне
«Автостат» составил рейтинг автомобильных...
Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины
14 января
Nissan начали собирать на заводах Mitsubishi: названы причины
Заводы Mitsubishi в Японии и Таиланде будут...

Китайский IT-гигант зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи машин

Компания Xiaomi запатентовала в России бренд для продажи автомобилей

Компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, включающий продажу автомобилей, зарядных устройств для электромобилей и других автокомпонентов.

Рекомендуем
224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

Соответствующая информация есть в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Право на данный товарный знак будет действовать в России до 1 августа 2035 года. Заявка поступила от головной компании Xiaomi, зарегистрированной в Китае.

Использование товарного знака распространяется не только на продажу машин, но и на широкий спектр других товаров.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Бренд Xiaomi уже известен в автомобильной сфере двумя моделями – седаном SU7 и кроссовером YU7.

Ранее «За рулем» сообщал, что на Госуслугах теперь можно проверить машины такси.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 35
14.01.2026 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0