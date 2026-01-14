Китайский IT-гигант зарегистрировал в РФ товарный знак для продажи машин
Компания Xiaomi зарегистрировала в России товарный знак, включающий продажу автомобилей, зарядных устройств для электромобилей и других автокомпонентов.
Соответствующая информация есть в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Право на данный товарный знак будет действовать в России до 1 августа 2035 года. Заявка поступила от головной компании Xiaomi, зарегистрированной в Китае.
Использование товарного знака распространяется не только на продажу машин, но и на широкий спектр других товаров.
Бренд Xiaomi уже известен в автомобильной сфере двумя моделями – седаном SU7 и кроссовером YU7.
