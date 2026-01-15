#
15 января
Эксперт Агаджанов назвал условие для роста российского авторынка
15 января
15 января
Эксперт Целиков: Альтернативный импорт новых...

Параллельный импорт автомобилей в Россию пошел на спад

Эксперт Целиков: Альтернативный импорт новых машин в РФ упал на 5%

В 2025 году в Россию было ввезено 172 тысячи новых легковых автомобилей по альтернативным схемам импорта. Этот показатель снизился на 5% по сравнению с 2024 годом, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Основные бренды альтернативного импорта

Лидером по объему альтернативного импорта остается Toyota – за год было ввезено свыше 30 тысяч машин, что на 45% превышает прошлогодний уровень. Второе место занимает BMW с примерно 18 тысячами автомобилей и ростом на 35%.

Резко уменьшился импорт Geely – на 29%, до 17,6 тысячи единиц. Однако бренд сохраняет значительные позиции в общем рейтинге продаж. Ввоз гибридных моделей Lixiang упал на 57%, хотя в конце 2025 года некоторые модели получили ОТТС и стартовали официальные поставки.

В пятерку популярных брендов также входит Mercedes-Benz, который увеличил поставки на 32%, до 10,2 тысячи легковых автомобилей без учета микроавтобусов. В десятку вошли Mazda, Volkswagen, Kia, Audi и Lexus.

Китай остается ключевым поставщиком, на него пришлось более 40% всех альтернативных поставок. За год импорт автомобилей из КНР вырос на 22% и достиг 71,3 тысячи штук.

Главным транзитным маршрутом остается Киргизия, через которую прошло свыше 30% альтернативного импорта. Однако объемы снизились на 24%. Еще больший спад зафиксирован по белорусскому направлению – минус 34% по сравнению с 2024 годом.

Поставки из Южной Кореи выросли почти в четыре раза и заняли 7,2% от всего альтернативного импорта. В Россию из этой страны поступило 12,2 тысячи автомобилей.

Прогнозы на 2026 год

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
0