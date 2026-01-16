Россияне начали активно ремонтировать автомобили: причины
В России в конце 2025 года увеличился спрос на автосервисы. За последние две декабрьские недели количество визитов на СТО выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве и области рост достиг 13%, сообщили в сети Fit Service 15 января.
Рост спроса связан с подготовкой водителей к новогодним поездкам и опасениями, что автосервисы будут закрыты на праздники.
Кроме того, в конце года у клиентов появилась мотивация провести техобслуживание по сниженным ценам. Директор по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов объяснил, что в 2026 году стоимость услуг заметно вырастет. Поэтому автовладельцы стремятся заранее выполнить все необходимые работы, чтобы сэкономить.
Средний чек за ремонт и обслуживание в декабре достиг 13,7 тыс. рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Максимальные траты приходились на последние дни перед новогодними выходными.
Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!