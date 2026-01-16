#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Некогда на Серпуховском заводе сделали опытный образец универсала на базе «инвалидки» С-3Д, но в серию он не пошел. Логично попытаться сделать машинку чуть более практичной. В том числе и поставив нормальные, а не крохотные штатные колеса.
16 января
«Инвалидка»-универсал, ЗАЗ-пикап... — как в СССР делали небывалые машины
Как советские автомобилисты приспосабливали...
Какие траты ждут нового владельца автомобиля
16 января
Какие траты ждут нового владельца автомобиля
Эксперты раскрыли полный список расходов,...
Кроссовер Lada Azimut — какова цена базовой версии?
16 января
Кроссовер Lada Azimut — какова цена базовой версии?
Максим Кадаков: Azimut должен быть на 10%...

Россияне начали активно ремонтировать автомобили: причины

Fit Service: россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен

В России в конце 2025 года увеличился спрос на автосервисы. За последние две декабрьские недели количество визитов на СТО выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве и области рост достиг 13%, сообщили в сети Fit Service 15 января.

Рекомендуем
224 л. с., автомат, рама, пружинная подвеска— новый внедорожник нашей сборки

Рост спроса связан с подготовкой водителей к новогодним поездкам и опасениями, что автосервисы будут закрыты на праздники.

Кроме того, в конце года у клиентов появилась мотивация провести техобслуживание по сниженным ценам. Директор по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов объяснил, что в 2026 году стоимость услуг заметно вырастет. Поэтому автовладельцы стремятся заранее выполнить все необходимые работы, чтобы сэкономить.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Средний чек за ремонт и обслуживание в декабре достиг 13,7 тыс. рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Максимальные траты приходились на последние дни перед новогодними выходными.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 33
16.01.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0