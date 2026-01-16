Россияне начали активно ремонтировать автомобили: причины

Fit Service: россияне стали чаще обращаться в автосервисы в ожидании роста цен

В России в конце 2025 года увеличился спрос на автосервисы. За последние две декабрьские недели количество визитов на СТО выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. В Москве и области рост достиг 13%, сообщили в сети Fit Service 15 января.

Рост спроса связан с подготовкой водителей к новогодним поездкам и опасениями, что автосервисы будут закрыты на праздники.

Кроме того, в конце года у клиентов появилась мотивация провести техобслуживание по сниженным ценам. Директор по сопровождению партнеров Fit Service Дмитрий Самойлов объяснил, что в 2026 году стоимость услуг заметно вырастет. Поэтому автовладельцы стремятся заранее выполнить все необходимые работы, чтобы сэкономить.

Средний чек за ремонт и обслуживание в декабре достиг 13,7 тыс. рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Максимальные траты приходились на последние дни перед новогодними выходными.

