Китайцы назвали самые популярные автомобильные марки в КНР

CPCA: BYD стал самым популярным автобрендом в Китае в 2025 году

В 2025 году автомобильный рынок Китая испытал изменения. По данным ассоциации легковых автомобилей КНР (CPCA), в пятерку самых популярных марок авто вошли BYD, Volkswagen, Toyota, Geely и ее электромобильное подразделение Geely Galaxy.

Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

BYD, заняв первое место, столкнулся с падением продаж из-за усилившейся конкуренции. За прошлый год компания реализовала 3,1 миллиона автомобилей, что на 11,9% меньше, чем в 2024 году. Доля бренда на рынке снизилась с 15,3% до 12,99%.

Продажи Volkswagen и Toyota показали рост. Volkswagen продал 1,88 миллиона машин, заняв 7,9% рынка, а Toyota – 1,58 миллиона автомобилей с 6,6% долей.

Geely и Geely Galaxy увеличили свои показатели. Продажи Geely составили 1,07 миллиона авто, а Geely Galaxy – 1,006 миллиона, что составляет 4,5% и 4,2% рынка. Спрос на Geely Galaxy вырос на 284,6%, а популярной моделью стала электрическая версия хэтчбека EX2.

Вне топ-5 оказались Wuling, Changan, Honda, Tesla и Chery. Xiaomi показала впечатляющий рост продаж на 195,7%, продав 411 тысяч автомобилей.

2025 год стал рекордным для китайской автомобильной промышленности. С конвейеров сошло 34,5 миллиона машин, что на 10,4% больше, чем в 2024 году. Продажи автомобилей увеличились на 9,4% и достигли 34 миллионов единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

Источник:  Cnevpost
