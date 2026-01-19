Гарантия на машину закончилась – к дилеру или к «частнику»? Как не прогадать с выбором

Через 5 лет эксплуатации в независимый автосервис переходят около 70% клиентов

По окончании заводской гарантии перед каждым водителем встает непростой вопрос: продолжить ли обслуживание у официального дилера или доверить машину независимому сервису.

Чтобы помочь с выбором, специалисты СберАвто проанализировали тысячи онлайн-записей через раздел «Авто» в СберБанк Онлайн и выделили основные моменты, на которые стоит опираться.

Чаще всего, особенно в массовом сегменте, автовладельцы переходят на независимые СТО ради экономии – уже через пять лет эксплуатации так делает около 70% клиентов. Разница в цене складывается за счет более доступных расходников, причем многие частные мастерские — это бывшие дилерские специалисты, работающие по тем же стандартам качества. В премиум-сегменте экономия особенно заметна: хотя у дилеров после гарантии ставка нормо-часа снижается почти вдвое, в независимом сервисе можно сберечь еще до 30% средств.

Обращение «на сторону» оптимально для рутинных работ: замены масла, фильтров, тормозных колодок или диагностики подвески. Эти операции не требуют доступа к эксклюзивному программному обеспечению автопроизводителя и выполняются по универсальным регламентам.

Тем не менее, у официального дилера тоже есть весомые аргументы. В борьбе за клиентов многие из них запускают специальные программы для постгарантийных машин с фиксированными ценами и скидками на плановое ТО.

Дилерский центр остается безальтернативным выбором для сложных операций, связанных с электроникой, перепрошивкой блоков управления или тонкой заводской диагностикой, где критично нужны оригинальное оборудование и доступ к базам производителя.

Наконец, полная история обслуживания у дилера напрямую влияет на стоимость автомобиля при перепродаже. Машины с подтверждёнными записями вызывают больше доверия у покупателей, что может поддержать её рыночную цену.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»