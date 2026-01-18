#
>
Интерьер Kia Sportage
18 января
В Россию вернулся надежный семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев»
Kia Sportage поставляется в РФ по параллельному...
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
18 января
Нотариус предупредил, как не лишиться машины и денег после покупки
Нотариус Андрей Кечасов предупредил о ловушках...
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
18 января
Хорошо известный в России бренд выпустит целую линейку новых автомобилей
FAW и Volkswagen создали новое предприятие для...

BMW и Porsche массово глохнут по всей России из-за дистанционной блокировки

В России Porsche и BMW глохнут посреди дороги из-за системы защиты от угона

Владельцы автомобилей Porsche и BMW в России столкнулись с дистанционной блокировкой двигателей, машины внезапно перестают заводиться.

Проблема возникает с автомобилями 2013-2019 годов выпуска. Владельцы Porsche и BMW рассказывают, что их машины глохнут прямо во время движения. После этого приходится вызывать эвакуатор и проходить дорогую перепрошивку программного обеспечения.

Причиной блокировки в сервисных центрах называют активацию системы безопасности, которая защищает автомобили от угона. Срабатывание этой системы связано с воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемых против беспилотников. Эти помехи влияют на работу спутниковых модулей VTS/TCU.

В зоне риска находятся практически все модели с заводской системой ConnectedDrive и штатной сигнализацией. Это затрагивает множество Porsche, таких как 911, Panamera и Cayenne, а также серии 1-7 и кроссоверы X-серии BMW, включая спортивные версии. Официальный дилер Porsche подтвердил наличие проблемы. Представители BMW пока не дали комментариев.

Источник:  Mash
Лежнин Роман
Фото:Unsplash
18.01.2026 
Фото:Unsplash
