BMW и Porsche массово глохнут по всей России из-за дистанционной блокировки
Владельцы автомобилей Porsche и BMW в России столкнулись с дистанционной блокировкой двигателей, машины внезапно перестают заводиться.
Проблема возникает с автомобилями 2013-2019 годов выпуска. Владельцы Porsche и BMW рассказывают, что их машины глохнут прямо во время движения. После этого приходится вызывать эвакуатор и проходить дорогую перепрошивку программного обеспечения.
Причиной блокировки в сервисных центрах называют активацию системы безопасности, которая защищает автомобили от угона. Срабатывание этой системы связано с воздействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), применяемых против беспилотников. Эти помехи влияют на работу спутниковых модулей VTS/TCU.
В зоне риска находятся практически все модели с заводской системой ConnectedDrive и штатной сигнализацией. Это затрагивает множество Porsche, таких как 911, Panamera и Cayenne, а также серии 1-7 и кроссоверы X-серии BMW, включая спортивные версии. Официальный дилер Porsche подтвердил наличие проблемы. Представители BMW пока не дали комментариев.
