Самые популярные кроссоверы и внедорожники в КНР: называем модели

CPCA: самые продаваемые SUV в Китае по итогам 2025 года

По итогам 2025 года объем розничных продаж кроссоверов и внедорожников в Китае достиг 11,878 миллиона автомобилей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA).

Tesla Model Y снова возглавила сегмент SUV, продав 425 337 машин, что почти на 180 тысяч больше, чем у ближайшего конкурента. При этом Model Y занял третье место среди всех новых энергетических автомобилей на китайском рынке.

Второе и третье места в рейтинге заняли бензиновые кроссоверы Geely – Xingyue L (Monjaro) с 244 068 проданными автомобилями и Boyue L (Atlas) с 232 926 машин. Далее шли Toyota RAV4 с результатом 204 125 и Volkswagen Tiguan L с 202 904 проданными автомобилями.

Отметим, что ни одна модель BYD не попала в пятерку лучших в 2025 году, хотя год назад сразу три SUV этого бренда входили в топ-4. Лучшим результатом BYD стал шестое место по продажам у модели Song Plus – 200 276 автомобилей. Также в десятку вошли BYD Yuan UP с 189 277 и BYD Song Pro с 180 661 проданным автомобилем.

В топ-35 самых продаваемых SUV Китая за 2025 год вошли 34 модели с объемом продаж свыше 100 тысяч машин. Среди них 15 – новые энергетические автомобили, 19 – бензиновые. Несмотря на численное превосходство бензиновых моделей, их продажи постепенно снижаются.

Таким образом, рынок SUV в Китае остается крупным, а Tesla Model Y уверенно лидирует, значительно опережая традиционных и электромобилей конкурентов.

