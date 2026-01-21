Geely готовит новый бренд для России: что об этом известно

РОАД: Geely может представить в России новый автобренд в партнерстве с ГАЗом

В России к 2026 году может появиться новый автомобильный бренд от китайского автопроизводителя Geely, сообщил Алексей Подщеколдин, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), на конференции организации. Он связал это с изменением стратегии компании.

Компания Geely меняет стратегию в России. Вероятно, новый бренд появится на рынке в 2026 году. Есть предположение, что это может быть в сотрудничестве с ГАЗ, заявил Подщеколдин.

В Geely на запрос Autonews. ru не стали комментировать эту информацию.

С другой стороны, пресс-служба Горьковского автозавода заявила, что не планирует партнерство с Geely. ГАЗ не рассматривает партнерские проекты с Geely, пояснили в пресс-службе завода.

Гендиректор холдинга «Рольф» Светлана Виноградова ранее предположила, что Geely уйдет с российского рынка из-за отсутствия локального производства. Представители марки не комментировали это.

На текущий момент на российском рынке работают три бренда, связанные с Geely: Nordcross с кроссовером Lynk&Co 09, Knewstar с кроссовером 001 (перелицованный Geely Tugella) и Belgee из Белоруссии, куда входят автомобили Geely с завода в Минской области.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.