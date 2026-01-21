Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen
Autohome опубликовал шпионские фото интерьера...
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля

Эксперты «Автостата» высказались о перспективах электрокара Атом

Рынок электромобилей в России в этом году пополнится моделью Атом, но ее перспективы выглядят неопределенными, считают эксперты и участники рынка, опрошенные агентством «Автостат».

Электрокар Атом
Электрокар Атом

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Эксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», отметил, что для российских климатических условий лучше подходят гибридные автомобили, а не электрокары. Хотя Атом небольшой и технически современный, его цена – около 4 миллионов рублей без учёта скидок – кажется слишком высокой.

Перспективы продаж Атома выглядят сложными, так как компактные автомобили класса А обычно на российском рынке не пользуются большим спросом. По мнению Моржаретто, основными покупателями могут стать государственные и муниципальные организации, а также связанные с ними компании. Он добавил, что по примеру модели Москвич 3е можно ожидать низких продаж.

Электрокар Атом
Электрокар Атом

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Объем возможных продаж оценит директор по коммуникациям групп «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Она считает, что на фоне общего снижения рынка новых электромобилей в России до 5–6 тысяч единиц в 2026 году, Атом найдёт спрос преимущественно в коммерческом сегменте, а не среди массовых частных покупателей.

Рекомендуем
Сергей Когогин: «Жду, когда появятся серийные автомобили Атом — куплю себе, буду ездить»

Основатель сервиса Terminal A Юрий Тен указал на рыночную нишу Атома как на главный недостаток автомобиля. По его словам, примеры российских брендов Evolute и Москвич, а также зарубежных Skywell и Ora показывают трудности работы в этом сегменте. К тому же у Атома много конкурентов с более доступными ценами в узкой нише рынка.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Атом
Количество просмотров 34
21.01.2026 
Фото:Атом
Поделиться:
Оцените материал:
0