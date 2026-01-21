Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля

Эксперты «Автостата» высказались о перспективах электрокара Атом

Рынок электромобилей в России в этом году пополнится моделью Атом, но ее перспективы выглядят неопределенными, считают эксперты и участники рынка, опрошенные агентством «Автостат».

Эксперт Игорь Моржаретто, партнёр «Автостата», отметил, что для российских климатических условий лучше подходят гибридные автомобили, а не электрокары. Хотя Атом небольшой и технически современный, его цена – около 4 миллионов рублей без учёта скидок – кажется слишком высокой.

Перспективы продаж Атома выглядят сложными, так как компактные автомобили класса А обычно на российском рынке не пользуются большим спросом. По мнению Моржаретто, основными покупателями могут стать государственные и муниципальные организации, а также связанные с ними компании. Он добавил, что по примеру модели Москвич 3е можно ожидать низких продаж.

Объем возможных продаж оценит директор по коммуникациям групп «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Она считает, что на фоне общего снижения рынка новых электромобилей в России до 5–6 тысяч единиц в 2026 году, Атом найдёт спрос преимущественно в коммерческом сегменте, а не среди массовых частных покупателей.

Основатель сервиса Terminal A Юрий Тен указал на рыночную нишу Атома как на главный недостаток автомобиля. По его словам, примеры российских брендов Evolute и Москвич, а также зарубежных Skywell и Ora показывают трудности работы в этом сегменте. К тому же у Атома много конкурентов с более доступными ценами в узкой нише рынка.

