Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
21 января
Электрокар Атом
21 января
Оценены рыночные перспективы нового российского электромобиля
Эксперты «Автостата» высказались о перспективах...
21 января
Через 20 лет ручное вождение авто станет экзотикой, считают в Минтрансе
Министр Никитин: через 20 лет ручное управление...

Появились фотографии интерьера абсолютно нового кроссовера Volkswagen

Autohome опубликовал шпионские фото интерьера Volkswagen ID. Era 9X

В Китае рассекретили интерьер кроссовера Volkswagen ID. Era 9X с электрической силовой установкой до официального дебюта. Фотографии салона опубликовало издание Autohome. э

Volkswagen ID. Era 9X
Автомобиль создан в сотрудничестве Volkswagen и SAIC. В салоне ID. Era 9X центральным элементом стала большая сенсорная панель, объединяющая приборную панель и мультимедийную систему для пассажира спереди.

Управление почти полностью сенсорное, физические кнопки практически отсутствуют. Селектор коробки передач вынесен за руль, на центральном тоннеле расположены беспроводная зарядка и вместительные отсеки.

Интерьер Volkswagen ID. Era 9X
Салон рассчитан на шесть пассажиров по схеме 2+2+2. Кроссовер оснащён полным приводом и запасом хода на электротяге около 340 км по стандарту CLTC. Также подтверждена гибридная схема EREV.

Volkswagen ID. Era 9X ориентирован на конкуренцию с такими моделями, как Li Auto L9 и Zeekr 9X, а также другими крупными китайскими электрокарами нового поколения.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
21.01.2026 
