Эти автомобили с пробегом сейчас можно купить за 1 млн рублей

«Автостат»: топ-8 подержанных автомобилей до одного миллиона рублей

Эксперты агентства «Автостат» подготовили рейтинг популярных б/у легковых автомобилей, которые в среднем стоят около 1 миллиона рублей. В анализе учитывались объявления о продаже машин за декабрь 2025 года.

Чаще всего по такой цене выставляются Kia Rio возрастом 9 лет и универсал Lada Vesta SW 6-летнего возраста.

Популярные модели и цены

Помимо них, около миллиона рублей стоит годовалый внедорожник Lada Niva Legend и 5-летний седан Lada Vesta. За эту сумму также доступны примерно 8-летние Volkswagen Polo и Skoda Rapid, 7-летний Renault Sandero и 9-летний Ford Focus.

Автомобили старше 10 лет с похожей ценой представлены на рынке в ещё большем количестве.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.