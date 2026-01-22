#
Эти автомобили с пробегом сейчас можно купить за 1 млн рублей

«Автостат»: топ-8 подержанных автомобилей до одного миллиона рублей

Эксперты агентства «Автостат» подготовили рейтинг популярных б/у легковых автомобилей, которые в среднем стоят около 1 миллиона рублей. В анализе учитывались объявления о продаже машин за декабрь 2025 года.

Чаще всего по такой цене выставляются Kia Rio возрастом 9 лет и универсал Lada Vesta SW 6-летнего возраста.

Популярные модели и цены

Помимо них, около миллиона рублей стоит годовалый внедорожник Lada Niva Legend и 5-летний седан Lada Vesta. За эту сумму также доступны примерно 8-летние Volkswagen Polo и Skoda Rapid, 7-летний Renault Sandero и 9-летний Ford Focus.

Автомобили старше 10 лет с похожей ценой представлены на рынке в ещё большем количестве.

Lada Niva Legend
Ford Focus
Lada Vesta
Kia Rio
Lada Vesta SW
Volkswagen Polo
Renault Sandero
Skoda Rapid
Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

Источник:  «Автостат»
