Почему в России не продают машины из Ирана

Глава РОАД рассказал, почему России не грозит импорт авто из Ирана и Индии

Последние два года часть россиян ждала появления на рынке доступных автомобилей из Ирана и Индии. Глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин рассказал, почему этого не случилось и есть ли будущее у этих машин в России.

Подщеколдин отметил, что главная сложность при импорте машин из Ирана связана с оплатой. Россия не использует риал, а Иран не заинтересован в рубле. При этом расчеты в долларах США невозможны. Кроме того, эксперт отметил дорогую и сложную логистику, а также недостаток взаимопонимания между сторонами.

Что касается поставок из Индии, то ситуация проще: их нет, так как индийские компании боятся вторичных санкций за сотрудничество с Россией.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

