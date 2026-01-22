#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Сменился лидер: названы самые продаваемые пикапы в России
22 января
Сменился лидер: названы самые продаваемые пикапы в России
«Автостат»: продажи новых пикапов в РФ в 2025...
Интерьер Skoda Kamiq
22 января
Хорошо знакомый кроссовер с надежным мотором снова в продаже: цены
В РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq...
Jaecoo EJ6
22 января
В России начали продавать новый брутальный кроссовер: называем цены
В РФ начались продажи кроссовера Jaecoo EJ6 по...

Выявлять хулиганов на дорогах будут при помощи ИИ

В Госдуме предложили ловить опасных водителей при помощи нейросетей

Группа депутатов предложила повысить контроль за нарушениями ПДД с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с коллегами по фракции «Новые люди» направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой использовать ИИ для видеоаналитики в системах видеонаблюдения.

Рекомендуем
Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

Инициатива предусматривает оснащение камер интеллектуальными алгоритмами. Это поможет автоматически выявлять случаи опасного вождения, такие как резкие перестроения, несоблюдение дистанции, подрезания и агрессивные маневры. На данный момент такие нарушения обычно не фиксируются существующими системами и остаются безнаказанными.

Депутаты отмечают, что часто зафиксировать опасные действия водителя возможно только с присутствием инспектора ГАИ. Существующие по всей стране камеры контролируют скорость, проезд на красный свет, соблюдение разметки и другие нарушения, но не опасное вождение.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Внедрение ИИ, считают парламентарии, повысит эффективность контроля, уменьшит влияние человеческого фактора и позволит быстрее выявлять опасных водителей.

Подразумевается, что система сначала пройдет тестирование в отдельных регионах. После оценки результатов и анализа эффективности возможно будет расширить использование технологии по всей стране. Такой поэтапный подход позволит более тщательно отработать систему.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 9
22.01.2026 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0