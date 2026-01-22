Выявлять хулиганов на дорогах будут при помощи ИИ

В Госдуме предложили ловить опасных водителей при помощи нейросетей

Группа депутатов предложила повысить контроль за нарушениями ПДД с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков вместе с коллегами по фракции «Новые люди» направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с инициативой использовать ИИ для видеоаналитики в системах видеонаблюдения.

Инициатива предусматривает оснащение камер интеллектуальными алгоритмами. Это поможет автоматически выявлять случаи опасного вождения, такие как резкие перестроения, несоблюдение дистанции, подрезания и агрессивные маневры. На данный момент такие нарушения обычно не фиксируются существующими системами и остаются безнаказанными.

Депутаты отмечают, что часто зафиксировать опасные действия водителя возможно только с присутствием инспектора ГАИ. Существующие по всей стране камеры контролируют скорость, проезд на красный свет, соблюдение разметки и другие нарушения, но не опасное вождение.

Внедрение ИИ, считают парламентарии, повысит эффективность контроля, уменьшит влияние человеческого фактора и позволит быстрее выявлять опасных водителей.

Подразумевается, что система сначала пройдет тестирование в отдельных регионах. После оценки результатов и анализа эффективности возможно будет расширить использование технологии по всей стране. Такой поэтапный подход позволит более тщательно отработать систему.

