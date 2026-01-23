#
Chery выведет на рынок крупный флагманский седан с богатым оснащением

Chery в 2026 году представит новый флагман семейства Arrizo — седан 8L

Компания Chery планирует в 2026 году выпустить новый седан Arrizo 8L, который станет флагманом семейства Arrizo. Об этом стало известно в середине января на мероприятии Chery Family Banquet 2026. Сейчас появились первые официальные изображения будущей модели.

Chery Arrizo 8L
Chery Arrizo 8L

Правда и мифы про черный список страховщиков

Перед запуском на рынок возможна смена названия автомобиля на Arrizo 9. Новый седан займет высшую позицию среди седанов этой марки.

В России уже доступна модель Chery Arrizo 8 Ultra стоимостью 3,225 млн рублей. Машина оснащена 150-сильным 1,6-литровым бензиновым турбомотором TGDI и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, максимальная скорость достигает 190 км/ч. Средний расход топлива в городе составляет 9,9 л, а на трассе – 6,1 литра.

Chery Arrizo 8L
Chery Arrizo 8L
Комфорт Arrizo 8 Ultra поддерживается панорамной крышей с люком, атмосферной подсветкой, передними парктрониками и системой автоматического переключения ближнего и дальнего света.

В салоне есть авиационные подголовники для задних сидений, функции ионизации и ароматизации воздуха, а также электрохромное зеркало заднего вида. Водительское сиденье имеет электрическую регулировку поясничного упора. В комплектацию входит 10 подушек безопасности, аудиосистема из 12 динамиков, автоматическое торможение и другие электронные помощники.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:Chery
23.01.2026 
Фото:Chery
