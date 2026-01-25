Эти скрытые признаки укажут, что моторное масло отработало ресурс

Эксперт Ладушкин: езда в пробках и в морозы ускоряет износ масла

Масло в автомобиле нужно менять чаще, если машина постоянно эксплуатируется в городских пробках, на пыльных дорогах или при сильных морозах. Об этом рассказал Евгений Ладушкин, руководитель компании LEM Solution, в разговоре с Pravda. Ru.

Он объяснил, что производители указывают сроки замены масла для стандартных условий. На практике же многие автомобили работают в сложных режимах, когда масло изнашивается быстрее.

«В инструкции по эксплуатации автомобиля прописано, что эксплуатация в сложных условиях требует более частой замены масла. К ним относятся городские пробки, низкие температуры ниже минус 30, а также пыльные и грунтовые дороги. Все это влияет на качество и состояние масла, сокращая его срок службы. В таких случаях не стоит ждать до официального срока замены, иначе двигатель начнет работать с повышенной нагрузкой и износом », – заключил Евгений Ладушкин.

Черный цвет масла не всегда означает, что оно пришло в негодность. Масло темнеет из-за окисления и контакта с деталями двигателя, но это естественный процесс. Важнее ориентироваться на поведение машины – например, появление вибраций или ухудшение тяги может свидетельствовать о необходимости смены масла.

Еще одна опасность – подделки на рынке. Некачественное масло часто приводит к поломкам двигателя.

Как определить качество масла и что влияет на срок его службы

Евгений Ладушкин отметил, что современные масла рассчитаны на большие пробеги благодаря запасу прочности. Но эти ресурсы сохранятся только при правильном обслуживании. Народные методы оценки масла, например, «капельный тест» на бумаге, не дают точного результата и не признаются производителями.

Важно использовать сертифицированное масло и покупать его в проверенных местах, чтобы избежать подделок. Также необходимо устанавливать качественные фильтры. Даже дорогое масло не защитит двигатель при использовании дешевого или поддельного фильтра, что может привести к проблемам с масляной системой.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках