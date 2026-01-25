Появились первые фото интерьера абсолютно нового крупного кроссовера Zeekr
В интернете появились фото салона Zeekr 8X, дающие возможность впервые увидеть интерьер до официального дебюта модели, который запланирован на первый квартал 2026 года.
Судя по изображениям, дизайн салона сохраняет базовые черты фирменного стиля бренда, однако получил несколько свежих решений в компоновке.
Центральная панель объединяет два экрана: один отвечает за информационно-развлекательную систему, второй – за развлечение переднего пассажира. Передняя часть салона оборудована парой подстаканников, беспроводной зарядкой для смартфонов и переключателем передач на рулевой колонке.
Комфорт пассажиров заднего ряда, судя по деталям, стоит на первом месте. Места здесь достаточно много, а для развлечения установлен крупный потолочный экран. Упоминание аудиосистемы Naim на фото свидетельствует о применении премиальной техники, что характерно для дорогих версий Zeekr.
Задние двери оснащены шторками и кнопками управления передним сиденьем, позволяющими максимально отодвинуть его вперёд, чтобы увеличить пространство для задних пассажиров.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!