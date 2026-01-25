Появились первые фото интерьера абсолютно нового крупного кроссовера Zeekr

Интерьер Zeekr 8X будет адаптирован для комфорта пассажиров заднего ряда сидений

В интернете появились фото салона Zeekr 8X, дающие возможность впервые увидеть интерьер до официального дебюта модели, который запланирован на первый квартал 2026 года.

Судя по изображениям, дизайн салона сохраняет базовые черты фирменного стиля бренда, однако получил несколько свежих решений в компоновке.

Центральная панель объединяет два экрана: один отвечает за информационно-развлекательную систему, второй – за развлечение переднего пассажира. Передняя часть салона оборудована парой подстаканников, беспроводной зарядкой для смартфонов и переключателем передач на рулевой колонке.

Интерьер Zeekr 8X

Комфорт пассажиров заднего ряда, судя по деталям, стоит на первом месте. Места здесь достаточно много, а для развлечения установлен крупный потолочный экран. Упоминание аудиосистемы Naim на фото свидетельствует о применении премиальной техники, что характерно для дорогих версий Zeekr.

Задние двери оснащены шторками и кнопками управления передним сиденьем, позволяющими максимально отодвинуть его вперёд, чтобы увеличить пространство для задних пассажиров.

