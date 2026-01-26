В России начали продавать новый надежный японский кроссовер по цене Лады

Новые кроссоверы Nissan Kicks поставляются в РФ с ценами от 1,67 млн рублей

На российском рынке с недавних пор чаще появляются кроссоверы с маломощными моторами, благодаря изменению правил расчёта утильсбора, который для них остаётся льготным. Яркий пример – Nissan Kicks китайской сборки, который можно найти по цене от 1 670 000 рублей.

Любопытно, что за похожие деньги или даже дороже предлагаются отечественные модели Lada. Например, свежий седан Lada Vesta 2026 года в средней версии Life с МКП оценивается в 1 685 000 рублей. За исполнение Techno с 122-сильным мотором и вариатором придётся заплатить уже два миллиона рублей с небольшим. Топовый кроссовер Vesta SW Cross в подобной комплектации доступен минимум за 2 150 000 рублей.

Nissan Kicks

Чаще всего Nissan Kicks продаются под заказ. Самая низкая стоимость – 1 670 000 рублей – за машину с базовой отделкой салона тканью и неполным мультирулем, кондиционером, сенсорным дисплеем и набором стандартных опций, доступна во Владивостоке. Северные города оценивают ту же модель немного дороже – в Новосибирске её готовы привезти за 1 790 000, но с оригинальной мультимедийной системой, а в Иркутске и Новосибирске под заказ цены доходят до 1,95 и 2 млн рублей.

Интерьер Nissan Kicks

В Владивостоке есть вариант Kicks подороже – за 1 860 000 рублей с уже установленной кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС», камерой кругового обзора, светодиодными фарами с функцией «Проводи меня домой», адаптивным круиз-контролем и рядом других приятных гаждетов. К слову, под капотом у всех версий стоит знакомый 1,5-литровый 122-сильный атмосферный двигатель с вариатором Nissan, при этом привод всегда только передний.

Тем, кто готов вложиться больше, предлагают свежий Nissan Kicks второго поколения, представленный ещё в 2014 году. Омская компания продаёт его с поставкой из ОАЭ по цене в районе 2,9–3,6 миллиона рублей с 2,0-литровым мотором на 143 л.с., вариатором Xtronic и передним приводом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube