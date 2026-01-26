#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
26 января
Простая инструкция от эксперта, как помочь выехать буксующей машине
Михаил Лазарев объяснил, как выехать из...
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
26 января
Названы популярные в России машины до 1 млн рублей с пробегом
СберАвто: самые востребованные в РФ машины с...
Интерьер Nissan Kicks
26 января
В России начали продавать новый надежный японский кроссовер по цене Лады
Новые кроссоверы Nissan Kicks поставляются в РФ...

В России начали продавать новый надежный японский кроссовер по цене Лады

Новые кроссоверы Nissan Kicks поставляются в РФ с ценами от 1,67 млн рублей

На российском рынке с недавних пор чаще появляются кроссоверы с маломощными моторами, благодаря изменению правил расчёта утильсбора, который для них остаётся льготным. Яркий пример – Nissan Kicks китайской сборки, который можно найти по цене от 1 670 000 рублей.

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Любопытно, что за похожие деньги или даже дороже предлагаются отечественные модели Lada. Например, свежий седан Lada Vesta 2026 года в средней версии Life с МКП оценивается в 1 685 000 рублей. За исполнение Techno с 122-сильным мотором и вариатором придётся заплатить уже два миллиона рублей с небольшим. Топовый кроссовер Vesta SW Cross в подобной комплектации доступен минимум за 2 150 000 рублей.

Nissan Kicks
Nissan Kicks
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Чаще всего Nissan Kicks продаются под заказ. Самая низкая стоимость – 1 670 000 рублей – за машину с базовой отделкой салона тканью и неполным мультирулем, кондиционером, сенсорным дисплеем и набором стандартных опций, доступна во Владивостоке. Северные города оценивают ту же модель немного дороже – в Новосибирске её готовы привезти за 1 790 000, но с оригинальной мультимедийной системой, а в Иркутске и Новосибирске под заказ цены доходят до 1,95 и 2 млн рублей.

Интерьер Nissan Kicks
Интерьер Nissan Kicks

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

В Владивостоке есть вариант Kicks подороже – за 1 860 000 рублей с уже установленной кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС», камерой кругового обзора, светодиодными фарами с функцией «Проводи меня домой», адаптивным круиз-контролем и рядом других приятных гаждетов. К слову, под капотом у всех версий стоит знакомый 1,5-литровый 122-сильный атмосферный двигатель с вариатором Nissan, при этом привод всегда только передний.

Тем, кто готов вложиться больше, предлагают свежий Nissan Kicks второго поколения, представленный ещё в 2014 году. Омская компания продаёт его с поставкой из ОАЭ по цене в районе 2,9–3,6 миллиона рублей с 2,0-литровым мотором на 143 л.с., вариатором Xtronic и передним приводом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 15
26.01.2026 
Фото:Nissan
Поделиться:
Оцените материал:
0