Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%
Мировой авторынок продолжил рост в 2025 году

Мировой авторынок в 2025 году вырос на 4%

В 2025 году продажи автомобилей по всему миру достигли отметки в 91 935 010 единиц, что превысило показатель предыдущего года на 3,6%, утверждают специалисты агентства «Автостат», опираясь на данные консалтинговой компании GlobalData.

Китай снова укрепил своё лидерство, реализовав 26 887 094 автомобиля, что почти на 5,6% больше, чем в 2024 году. На втором месте идут Соединенные Штаты с результатом 16 325 284 машины – здесь рост составил 2,5%. Западноевропейский рынок, в свою очередь, показал сдержанный, но положительный прирост – суммарно 13 416 422 проданных автомобиля, что на 0,3% выше, чем годом ранее.

В странах Восточной Европы автопродажи поднялись на 0,4%, достигнув 4 691 409 машин. В Южной Америке продажи подскочили сразу на 8,8%, с 3 124 215 реализованными машинами. Среди значимых игроков рынка стоит также назвать Японию с показателем 4 528 323 проданных авто и увеличением на 3,3%, Канаду – 1 867 618 (+3,2%) и Южную Корею, где реализовали 1 654 978 автомобилей, подняв продажи на 3,5%.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые популярные автомобили Toyota в России.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
26.01.2026 
Фото:freepik / freepik
