Валдай 12 вышел на уровень Евро-5. Всё по-взрослому!

На грузовиках Валдай 12 установили современные двигатели ЯМЗ-53445

Отечественный грузовик Валдай 12 вышел на новый экологический уровень.

Компания «Современные транспортные технологии» начала устанавливать на эти машины современные двигатели ЯМЗ-53445, которые полностью соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Это стало возможным благодаря внедрению системы селективной каталитической нейтрализации (SCR).

Умная система очистки, управляемая единым электронным блоком, в реальном времени анализирует состав выхлопных газов и нагрузку на двигатель. При достижении нужной температуры она точно дозирует реагент AdBlue, эффективно снижая вредные выбросы.

Для надежной работы в любой мороз в конструкции предусмотрен подогрев бака и магистралей, а после остановки двигателя система полностью освобождается от реагента, предотвращая его замерзание. Объема бака спецжидкости в 16 литров хватает надолго, что делает эксплуатацию более экономичной.

Новый силовой агрегат развивает мощность в 169 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

При всех технических нововведениях Валдай 12 сохранил все свои важные преимущества. Просторная и комфортабельная кабина с подрессоренным сиденьем, кондиционером и современной мультимедиа-системой создает отличные условия для работы.

Источник:  СТТ
Алексеева Елена
Фото:СТТ
28.01.2026 
Фото:СТТ
