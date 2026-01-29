#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В модельном ряду Tenet появится седан — вот что известно
29 января
В модельном ряду Tenet появится седан — вот что известно
Первым седаном бренда Tenet может стать...
Автоценник бьет рекорды: в России началась вторая волна подорожания за январь
29 января
Автоценник бьет рекорды: в России началась вторая волна подорожания за январь
Autonews.ru: в январе снова подорожали Hongqi,...
Страховка от «схемы Долиной»: что делать покупателям?
29 января
Страховка от «схемы Долиной»: что делать покупателям?
Эксперт Тимофеева: Как от «схемы Долиной»...

На рынок вышел интересный отечественный внедорожник для самых тяжелых условий

Начался прием заказов на российский внедорожник Visuva S2 с ценой 25 млн рублей

Компания из Красноярска «Визува» объявила о старте приема заявок на изготовление нового внедорожника Visuva S2. Каждый автомобиль будет изготавливаться ровно в течение года с момента заказа.

Visuva S2
Visuva S2

Рекомендуем
Как быстро прогреть салон автомобиля даже в сильный мороз?

Машина позиционируется как «адреналиновый внедорожник». Однако, чтобы управлять таким внедорожником, необходимо иметь права тракториста-машиниста, поскольку вездеход зарегистрирован как самоходная техника категории А2.

Выбор двигателей включает японский мотор Toyota 3UZ-FE и китайский агрегат Great Wall GW6Z30. К первому предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а ко второму – более современная 9-ступенчатая. Подвеска на Visuva S2 – независимая, с рабочим ходом 300 мм и внушительным клиренсом 400 мм, что обещает отличную проходимость. Предусмотрены колеса диаметром до 40 дюймов или шины с низким давлением.

Visuva S2
Visuva S2
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Конструкция внедорожника построена на безрамном шасси с каркасно-панельным кузовом. Что интересно, тормозные механизмы для снижения неподрессоренных масс вынесены к главным передачам.

Visuva S2
Visuva S2
Visuva S2
Visuva S2
Visuva S2
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автопоток
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Visuva
Количество просмотров 14
29.01.2026 
Фото:Visuva
Поделиться:
Оцените материал:
0