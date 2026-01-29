На рынок вышел интересный отечественный внедорожник для самых тяжелых условий

Начался прием заказов на российский внедорожник Visuva S2 с ценой 25 млн рублей

Компания из Красноярска «Визува» объявила о старте приема заявок на изготовление нового внедорожника Visuva S2. Каждый автомобиль будет изготавливаться ровно в течение года с момента заказа.

Visuva S2

Машина позиционируется как «адреналиновый внедорожник». Однако, чтобы управлять таким внедорожником, необходимо иметь права тракториста-машиниста, поскольку вездеход зарегистрирован как самоходная техника категории А2.

Выбор двигателей включает японский мотор Toyota 3UZ-FE и китайский агрегат Great Wall GW6Z30. К первому предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, а ко второму – более современная 9-ступенчатая. Подвеска на Visuva S2 – независимая, с рабочим ходом 300 мм и внушительным клиренсом 400 мм, что обещает отличную проходимость. Предусмотрены колеса диаметром до 40 дюймов или шины с низким давлением.

Visuva S2

Конструкция внедорожника построена на безрамном шасси с каркасно-панельным кузовом. Что интересно, тормозные механизмы для снижения неподрессоренных масс вынесены к главным передачам.

