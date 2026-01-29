Страховка от «схемы Долиной»: что делать покупателям?

Эксперт Тимофеева: Как от «схемы Долиной» страдает продавец

К сожалению, до сих пор встречаются случаи, когда родственники оформляют покупаемый автомобиль на пожилых членов семьи ради льгот по транспортному налогу, отмечает автоэксперт Ксения Тимофеева.

Комментарий эксперта

Ксения Тимофеева, автоэксперт:

– Однако в последнее время этим стали пользоваться мошенники, убеждая продать пенсионеров автомобиль, зарегистрированный на них, по цене ниже рынка. В таких случаях мошенники уверяют, что смогут без проблем вернуть автомобиль владельцу по «схеме Долиной», которая до сих пор продолжает действовать на рынке, хотя ситуация разрешилась вполне правомерно. Однако для пенсионеров такая схема обычно выходит боком, и страдает не только покупатель такой машины, но и продавец, оставаясь и без денег, и без авто.

Чтобы этого избежать, первым делом поговорите со своими пожилыми родственниками, предупредив их о подобных схемах, а лучше переоформите собственность ТС на себя, советует специалист.

Если же вы покупаете авто у такого человека – обязательно встречайтесь с ним лично, чтобы убедиться, что человек в здравом уме, подключите нотариуса, возьмите с собой свидетелей и запросите медсправку от психиатра.

Возьмите с собой на покупку авто специалиста-автоподборщика, он также может выступить свидетелем в суде и поможет грамотно заполнить акты и ДКП.

Задавайте как можно больше уточняющих вопросов: давно ли владеет машиной, где и как ее покупал – это поможет определить, является ли продавец реальным собственником или мошенником. Попросите показать старые фото на телефоне.

Обязательно проверьте историю машины через все сервисы – бесплатно через ГИБДД и платно через «Автокод» или «Автотеку».

Также проверьте и продавцов через подобные сервисы, чтобы понять, что на нем нет залогов, арестов или банкротств – если они есть, машину могут у вас отобрать приставы. Обязательно проверьте автомобиль в реестре залогов.

Следите за поведением продавца и насторожитесь, если во время сделки рядом с продавцом находятся третьи лица или чувствуется постороннее давление, подытожила специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что Tenet рассказал о ряде новинок в 2026 году.

«За рулем» можно читать и в MAX