«Тревожный сигнал». Целиков о падении продаж на рынке в начале года

«Автостат»: продажи на российском авторынке за неделю снизились на 19%

За вторую полноценную рабочую неделю года на российском авторынке объемы продаж автомобилей сократились до 18,2 тыс. единиц, что на 19% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 11% ниже, если брать аналогичный период 2025 года, уточнил в своем комментарии директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Такой результат эксперт оценивает как тревожный признак для всей автомобильной отрасли. Показатели падения видны не только среди легковых моделей, но также в сегменте легких коммерческих автомобилей, продажи которых снизились на 24,5% относительно прошлого года, а грузовой транспорт демонстрирует еще более сильное падение.

По словам Целикова, количество реализованных грузовиков с массой свыше 3,5 тонн на прошлой неделе не достигло и 900 штук – это на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на целых 45% меньше, чем в одинаковом периоде 2025-го.

Отмечается, что, возможно, к снижению активности на рынке привела ненастная погода с обильными снегопадами и морозами – хочется надеяться, что это временное явление.

«Очень не хочется думать, что вот-вот начнется очередное сильное падение спроса, которое мы так остро переживали в первой половине 2025 года», – признался аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках