#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

«Тревожный сигнал». Целиков о падении продаж на рынке в начале года

«Автостат»: продажи на российском авторынке за неделю снизились на 19%

За вторую полноценную рабочую неделю года на российском авторынке объемы продаж автомобилей сократились до 18,2 тыс. единиц, что на 19% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на 11% ниже, если брать аналогичный период 2025 года, уточнил в своем комментарии директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Рекомендуем
Как освободить примерзшие колодки?

Такой результат эксперт оценивает как тревожный признак для всей автомобильной отрасли. Показатели падения видны не только среди легковых моделей, но также в сегменте легких коммерческих автомобилей, продажи которых снизились на 24,5% относительно прошлого года, а грузовой транспорт демонстрирует еще более сильное падение.

По словам Целикова, количество реализованных грузовиков с массой свыше 3,5 тонн на прошлой неделе не достигло и 900 штук – это на 3% меньше по сравнению с предыдущей неделей и на целых 45% меньше, чем в одинаковом периоде 2025-го.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отмечается, что, возможно, к снижению активности на рынке привела ненастная погода с обильными снегопадами и морозами – хочется надеяться, что это временное явление.

«Очень не хочется думать, что вот-вот начнется очередное сильное падение спроса, которое мы так остро переживали в первой половине 2025 года», – признался аналитик.

Ранее «За рулем» сообщал, что в компании «Москвич» ответили на вопрос о прекращении сборки моделей 6 и 8.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 587
01.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0