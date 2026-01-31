Существуют ли китайские машины-миллионники?

Эксперт Ковалев рассказал о сроке службы китайских автомобилей

Автомобильный специалист Александр Ковалев рассказал о реальных величинах пробега китайских авто и существующих гарантиях. Разговор шёл о том, можно ли считать автомобили из Китая «миллионниками» по пробегу.

Сейчас не зафиксировано ни одного китайского автомобиля, который смог бы проехать миллион километров без замены важных узлов. Хотя некоторые производители из КНР рекламируют гарантию именно на такой пробег, на деле это скорее маркетинговый ход. Отдельные бренды даже предлагают пожизненную гарантию, но она действует лишь для первого владельца. Все остальные покупатели получают стандартные по срокам условия.

Разработка машины с ресурсом в миллион километров не стоит в приоритетах китайских автоконцернов. Эти компании больше сосредоточены на технологическом соперничестве друг с другом. К тому же внутри Китая время владения машиной сокращается, и автомобили меняют примерно так же часто, как бытовую технику – каждые несколько лет.

Это вовсе не говорит о том, что китайские автомобили «одноразовые». При правильном уходе они способны проходить без серьёзного ремонта ресурсы, сопоставимые с зарубежными аналогами. На сегодняшний день бензиновые версии обычно служат без крупных поломок около 200–300 тысяч километров, а электрические модели – до 500 тысяч километров, отметил эксперт.

