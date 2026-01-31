Новая шина каждые 36 секунд: Michelin открыла технологичный завод будущего

Michelin открыла в Шанхае завод будущего для производства шин для электромобилей

В Шанхае стартовало строительство завода будущего компании Michelin – первого глобального производства такого формата. Инвестиции в проект достигли 3 млрд юаней, что примерно равно 425 миллионам долларов. Главной задачей фабрики становится удовлетворение быстро растущего спроса на шины для гибридов и электромобилей на китайском рынке.

Завод оборудован самыми современными линиями Michelin и может выпускать одну шину каждые 36 секунд. Особенность производства – возможность выполнять небольшие заказы начиная от 100 шин, что довольно необычно для крупных шинных фабрик.

Благодаря цифровым технологиям и высокой автоматизации фирме удалось сократить время с момента получения заказа до отгрузки товара в два раза – с 10 до 5 дней. Это критично для автопроизводителей, которые придерживаются принципа «точно в срок», таких как компания Xiaomi.

Около 70% продукции будет предназначено для автомобилей с новыми источниками энергии (NEV). Michelin в настоящее время контролирует свыше 30% премиального сегмента шин для этой категории транспорта в Китае и уже является поставщиком для многих местных автопроизводителей.

Стоит отметить, что новый завод полностью питается от возобновляемых источников энергии. Кроме того, на производстве активно применяется искусственный интеллект, который помогает оптимизировать процессы, улучшить логистику, повысить энергоэффективность и снизить количество отходов.

