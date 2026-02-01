#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Воры летят на другой конец планеты, чтобы угнать Toyota Land Cruiser

На автомобили марки Toyota приходится 8 из 10 угонов в Австралии

Японская компания Toyota столкнулась с серьёзной проблемой, связанной с популярностью своих внедорожников в Австралии. По данным из штата Виктория, в первой половине 2025 года модели Corolla, HiLux, Land Cruiser и RAV4 оказались в числе пяти чаще всего угоняемых автомобилей – на них приходится восемь из десяти угонов.

Рекомендуем
20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

В ответ на ситуацию производитель начал устанавливать дополнительные системы защиты на Land Cruiser 300 и Prado 250, а дилеры стали предлагать фирменные механические блокираторы руля и более надёжные иммобилайзеры, чтобы усложнить задачу преступникам.

Недавно полицейская спецоперация в Брисбене выявила очередную схему международного преступного синдиката. Группа иностранцев специально прилетела в страну, чтобы сосредоточиться на краже Land Cruiser. За полтора месяца им удалось украсть 60 внедорожников, которые затем прятали в морских контейнерах. Автомобили прятали за фальшивыми стенами из автозапчастей, планируя перепродать их на вторичном рынке в Объединённых Арабских Эмиратах.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Правоохранители обнаружили целые скрытые склады с угнанными машинами на территории ремонтных мастерских и в портах Брисбена и Мельбурна. По делу уже предъявлены обвинения семи участникам банды – они отвечают более чем по 300 эпизодам угона.

Toyota официально поддержала инициативы по усилению контроля над оборудованием, которое используют злоумышленники и недобросовестные механики. Компания настаивает на том, чтобы ограничить доступ к методам обхода штатных систем защиты, чтобы снизить уровень автомобильных краж в регионе.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 1503
01.02.2026 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-33