Правительство России приняло меры по стабилизации цен на бензин: подробности

Кабмин РФ ввел временный запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 июля 2026 года

Российское правительство установило новый временный запрет на вывоз бензина и дизельного топлива, а также других видов горючего. Такое решение оформлено постановлением, подписанным премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба кабмина.

Мера рассчитана на поддержание устойчивости внутреннего рынка топлива, чтобы избежать возможной нехватки и резких ценовых скачков. Запрет будет действовать вплоть до 31 июля 2026 года.

Напомним, что ограничения были введены в сентябре прошлого года, когда цены на топливо на биржах достигли рекордов, а рынок столкнулся с рисками дефицита. В то же время в конце января некоторые СМИ сообщали о готовности крупных нефтеперерабатывающих предприятий возобновить экспорт бензина после ожидаемого снятия эмбарго.

Однако, несмотря на предложения Минэнерго снять ограничения уже с февраля этого года, правительство решило сохранить запрет, чтобы обеспечить стабильное обеспечение внутренних потребителей топливом и предотвратить возможные перебои в поставках.

Источник:  Правительство России
Лежнин Роман
Фото:Николай Бурматов/ТАСС
01.02.2026 
Фото:Николай Бурматов/ТАСС
