На рынок РФ вернули популярную версию кроссовера Geely Atlas

В РФ появился Geely Atlas с мотором 1.5Т (147 л.с) и 7-ступенчатым роботом

На российский рынок вышла обновленная версия популярного среднеразмерного кроссовера Geely Atlas с мощным турбодвигателем 1.5Т, новой роботизированной трансмиссией и богатым оснащением по цене от 3,45 млн рублей.

Ее особенностью стала комбинация рядного 4-цилиндрового турбированного мотора объемом 1,5 л, мощностью 147 л.с., 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением и переднего привода.

Этот мотор, разработанный шведскими и китайскими инженерами, отличается не только надежностью, но и экономичностью - средний расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 6,8 л на 100 км.

Geely Atlas

Для максимального комфорта вождения водителю на выбор предлагается четыре режима: от экономного Eco до динамичного Sport. Система Intelligent способна самостоятельно адаптироваться под стиль управления, подбирая оптимальные настройки.

Новая версия в комплектации Luxury выделяется стильным оформлением: салон отделан темно-синей экокожей со светлыми вставками и дополнен атмосферной подсветкой.

В стандартное оснащение уже входят светодиодная оптика, 19-дюймовые диски и большая панорамная крыша с люком.

Цена на переднеприводный Geely Atlas в этой комплектации начинается с 3 449 990 рублей.

