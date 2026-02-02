В России начнут собирать гибридные кроссоверы с итальянским дизайном

«Автотор» и Rox Motor выпустят первые авто Rox 01 и Rox Adamas весной 2026 года

Rox Motor и калининградский «Автотор» запустят производство премиальных кроссоверов Rox 01 и Rox Adamas весной 2026 года.

Автомобили, дизайн которых создан знаменитым ателье Pininfarina, обещают рекордный запас хода и динамику спорткара.

Первый товарный гибридный внедорожник российского производства появится уже весной 2026 года. Компания Rox Motor выбрала в качестве партнера калининградский холдинг «Автотор», имеющий многолетний опыт выпуска премиальных автомобилей (BMW).

Производство стартует по крупноузловой технологии, что позволит быстро вывести на рынок две флагманские модели.

Rox 01

Rox 01 – полноразмерный гибридный кроссовер класса F+ (длина свыше 5 м, 475 л.с.). Его силовая установка построена по последовательной схеме: бензиновый двигатель работает как генератор для мощных электромоторов на всех колесах.

Это решение обеспечивает разгон до 100 км/ч за 5,5 секунд и приличный запас хода - до 1115 км по циклу WLTC. Среди преимуществ модели автоэксперты отмечают высокую «капитанскую» посадку в стиле Land Rover.

Rox Adamas является обновленной версией кроссовера 01, который уже доступен на российском рынке. В компании его сравнили с роскошной модификацией Range Rover под названием Autobiography.

Rox Motor рассматривает российское производство как долгосрочный проект и в перспективе думает о более глубокой локализации.

Начало продаж, а также финальные цены и комплектации для российского рынка будут объявлены ближе к старту производства.

