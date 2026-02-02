На продажу выставили ретрокар Adler Trumpf I с жигулевским двигателем

В Ульяновске продают Adler Trumpf Junior I с мотором от ВАЗ за 3 млн рублей

В Ульяновске в продаже появился автомобиль Adler Trumpf Junior I – «репликатор», который владелец оценивает в 3 млн рублей. По словам продавца, машина оборудована новой ходовой частью и агрегатами российского производства. Под капотом у неё двигатель от ВАЗ. Машина использовалась только в теплую солнечную погоду и, как утверждает собственник, дарит особенные эмоции.

Владельцу этот автомобиль кажется источником радости: люди на улице часто улыбаются и приветствуют владельца, а незнакомые прохожие воспринимают его как давнего знакомого. Правда, более конкретные технические характеристики или другие детали авто продавец не уточнил.

Adler Trumpf Junior I – компактная, но важная модель немецкой марки Adlerwerke. Ее выпускали с 1934 по 1938 год во Франкфурте. Эта модель была младшей в линейке, уступая по размерам и известности старшему брату – Adler Trumpf.

Изначально под капотом стоял 4-цилиндровый двигатель объемом 995 куб. см с нижними клапанами и мощностью около 25 лошадиных сил. С 1936 года появились варианты с мотором 1,1 литра, который выдавал 26 л. с. При своих параметрах мотор считался достаточно надежным и хорошо тянул.

Коробка передач в автомобиле четырехступенчатая механическая – стандарт для тех лет.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.