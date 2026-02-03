Эксперт оценил эффект допуска беспилотных авто на российские дороги

Общественник Зотов: Беспилотные авто решат проблемы с транспортом в регионах

В РФ с 2027 года на дороги планируют вывести беспилотные автомобили. Это новшество позволит значительно повысить транспортную доступность и исключить ситуации, когда автобусы в регионах простаивают в силу кадрового дефицита, заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«У нас огромное количество регионов есть, где техника имеется, автобусы в наличии, но из-за кадрового дефицита, порядка 30-40%, эти автобусы простаивают. Люди вместо того, чтобы добираться из точки в точку за 15 минут, ждут на остановке 30 минут», – заявил эксперт в эфире ОСН, подчеркнув, что запуск беспилотных авто станет решением многих проблем такого рода.

Зотов также напомнил, что это не первый случай внедрения беспилотного транспорта в России – так, с 2018 года в Шереметьево работает система беспилотных поездов.

Напомним, согласно инициативе Минтранса, закон, регулирующий допуск беспилотных авто на дороги РФ, в случае принятия вступит в силу 1 сентября 2027 года. Совсем недавно глава ведомства Андрей Никитин заявил, что ручное управление автомобилем через 20 лет станет «экзотикой».

