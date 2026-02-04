#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
На сколько подешевеют кроссоверы Geely, Changan и Haval за 2−4 года

НАПИ: Chery Tiggo 4 потеряет 43% цены за 4 года

Среди шести популярных в России китайских кроссоверов медленнее всего дешевеет Geely Coolray. Он сохранит 60% цены такой же новой машины после четырех лет эксплуатации и 72% – после двух.

Медленно дешевеет и Haval Jolion. По состоянию на IV квартал 2022 года он оказался лидером по сохранению остаточной стоимости после четырех лет эксплуатации: автомобиль сохранит 66% цены нового. То есть после продажи четырехлетней машины владелец может купить новую, доплатив 34% цены.

Coolray также несильно подешевел за два года. Помимо Coolray и Jolion, маркетинговое агентство НАПИ оценило, как подешевеют Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 и JAC J7.

«Дороже всего в прошлом квартале можно было продать Geely Coolray, средняя цена которого составляла 2,0 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно», – отмечается в исследовании НАПИ.

Changan CS 35 Plus после двух лет владения сохранит около 68% изначальной стоимости, после четырех – 56%. Chery Tiggo 7 Pro – 66% и 61% соответственно, Chery Tiggo 4 – 66% и 57%, JAC J7 – 66% и 55%.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  НАПИ
0