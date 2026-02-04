Названы самые популярные автомобили Mazda в России
«Автостат»: в январе продажи Mazda выросли в 10 раз
В январе текущего года в России было продано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает «Автостат».
Аналитики рассказали, что российский авторынок показал отрицательную динамику впервые за последние три месяца.
Самые популярные марки автомобилей в России в январе
- Lada (19 644)
- Haval (10 726)
- Tenet (8949)
- Geely (4720)
- Belgee (2946)
- Changan (2380)
- Toyota (2118)
- Jetour (2113)
- Mazda (2098)
- Solaris (1536)
«Обращаем внимание на попадание в этот список впервые за очень длительный период марки Mazda, которая официально в России не присутствует. Также на низкой базе ее продажи выросли сильнее всех – более чем в десять раз», – пояснили аналитики.
Самые продаваемые модели автомобилей в январе 2026 года в России
- Lada Granta (7597)
- Haval Jolion (4366)
- Tenet T7 (4169)
- Tenet T4 (4123)
- Lada Vesta (3037)
- Lada Niva Travel (3002)
- Lada Niva Legend (2388)
- Lada Iskra (2173)
- Mazda CX-5 (1890)
- Belgee X50 (1627)
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: «Автостат»
Фото:PxHere
1263
04.02.2026
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0