Названы самые популярные автомобили Mazda в России

«Автостат»: в январе продажи Mazda выросли в 10 раз

В январе текущего года в России было продано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает «Автостат».

Аналитики рассказали, что российский авторынок показал отрицательную динамику впервые за последние три месяца.

Самые популярные марки автомобилей в России в январе

Lada (19 644)

Haval (10 726)

Tenet (8949)

Geely (4720)

Belgee (2946)

Changan (2380)

Toyota (2118)

Jetour (2113)

Mazda (2098)

Solaris (1536)

«Обращаем внимание на попадание в этот список впервые за очень длительный период марки Mazda, которая официально в России не присутствует. Также на низкой базе ее продажи выросли сильнее всех – более чем в десять раз», – пояснили аналитики.

Самые продаваемые модели автомобилей в январе 2026 года в России

Lada Granta (7597)

Haval Jolion (4366)

Tenet T7 (4169)

Tenet T4 (4123)

Lada Vesta (3037)

Lada Niva Travel (3002)

Lada Niva Legend (2388)

Lada Iskra (2173)

Mazda CX-5 (1890)

Belgee X50 (1627)

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.