#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Названы самые популярные автомобили Mazda в России

«Автостат»: в январе продажи Mazda выросли в 10 раз

В январе текущего года в России было продано 80 604 новых легковых автомобиля, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает «Автостат».

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Аналитики рассказали, что российский авторынок показал отрицательную динамику впервые за последние три месяца.

Самые популярные марки автомобилей в России в январе

  • Lada (19 644)
  • Haval (10 726)
  • Tenet (8949)
  • Geely (4720)
  • Belgee (2946)
  • Changan (2380)
  • Toyota (2118)
  • Jetour (2113)
  • Mazda (2098)
  • Solaris (1536)
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Обращаем внимание на попадание в этот список впервые за очень длительный период марки Mazda, которая официально в России не присутствует. Также на низкой базе ее продажи выросли сильнее всех – более чем в десять раз», – пояснили аналитики.

Самые продаваемые модели автомобилей в январе 2026 года в России

  • Lada Granta (7597)
  • Haval Jolion (4366)
  • Tenet T7 (4169)
  • Tenet T4 (4123)
  • Lada Vesta (3037)
  • Lada Niva Travel (3002)
  • Lada Niva Legend (2388)
  • Lada Iskra (2173)
  • Mazda CX-5 (1890)
  • Belgee X50 (1627)
Lada Granta
Lada Niva Travel
Lada Vesta
Tenet T4
Mazda CX-5
Lada Niva Legend
Tenet T7
Haval Jolion
Belgee X50
Lada Iskra
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 1263
04.02.2026 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0