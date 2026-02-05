Эксперты рассказали, на сколько подорожали автомобили в январе

Авто.ру Бизнес: средняя цена нового китайского авто составила 3,94 млн рублей

По данным Авто.ру Бизнес, рост средних цен на новые машины в январе замедлился, однако рынок раскололся: китайские бренды продолжили дорожать, а в некоторых областях цены ощутимо снизились.

В январе средняя стоимость нового автомобиля продолжила расти, но уже более сдержанно. Традиционный пересмотр цен производителями в начале года и увеличение утилизационного сбора подтолкнули рынок вверх. Особенно это заметно на фоне китайских марок, чьи машины в среднем подорожали до 3,94 млн рублей, прибавив за месяц 3%.

Одновременно с этим набирают обороты отечественные производители, чье предложение за год выросло на 11%. Средний ценник на российскую новую машину в январе составил 2,03 млн рублей, что почти в два раза дешевле китайского аналога.

При этом рынок демонстрирует неоднородную картину. Ряд популярных моделей, включая Lada Aura (-6,5%; 2,55 млн рублей) и Exeed LX(-1,5%; 3,21 млн рублей) в среднем подешевели. Более того, в нескольких регионах зафиксировано общее снижение стоимости. Лидером стала Саратовская область, где средняя цена упала на 8%, до 3,36 млн рублей. За ней следуют Ставропольский край (-4%) и Самарская область (-1%).

В большинстве же регионов рост цен повторял общероссийскую динамику. Исключением стала Брянская область, где скачок на 18% объясняется резким изменением структуры предложения в сторону более дорогих автомобилей. Таким образом, январь показал, что российский авторынок входит в фазу перелома, где общий тренд на рост начинает дробиться на отдельные ниши и регионы.

