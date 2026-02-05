#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Эксперты рассказали, на сколько подорожали автомобили в январе

Авто.ру Бизнес: средняя цена нового китайского авто составила 3,94 млн рублей

По данным Авто.ру Бизнес, рост средних цен на новые машины в январе замедлился, однако рынок раскололся: китайские бренды продолжили дорожать, а в некоторых областях цены ощутимо снизились.

Рекомендуем
150 л.с. и точка! Что такое «разумная достаточность» для городской машины

В январе средняя стоимость нового автомобиля продолжила расти, но уже более сдержанно. Традиционный пересмотр цен производителями в начале года и увеличение утилизационного сбора подтолкнули рынок вверх. Особенно это заметно на фоне китайских марок, чьи машины в среднем подорожали до 3,94 млн рублей, прибавив за месяц 3%.

Одновременно с этим набирают обороты отечественные производители, чье предложение за год выросло на 11%. Средний ценник на российскую новую машину в январе составил 2,03 млн рублей, что почти в два раза дешевле китайского аналога.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Ледяные ловушки: как не превратить зимнюю дорогу в полосу препятствий

При этом рынок демонстрирует неоднородную картину. Ряд популярных моделей, включая Lada Aura (-6,5%; 2,55 млн рублей) и Exeed LX(-1,5%; 3,21 млн рублей) в среднем подешевели. Более того, в нескольких регионах зафиксировано общее снижение стоимости. Лидером стала Саратовская область, где средняя цена упала на 8%, до 3,36 млн рублей. За ней следуют Ставропольский край (-4%) и Самарская область (-1%).

В большинстве же регионов рост цен повторял общероссийскую динамику. Исключением стала Брянская область, где скачок на 18% объясняется резким изменением структуры предложения в сторону более дорогих автомобилей. Таким образом, январь показал, что российский авторынок входит в фазу перелома, где общий тренд на рост начинает дробиться на отдельные ниши и регионы.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 135
05.02.2026 
Фото:freepik / xb100
Поделиться:
Оцените материал:
0