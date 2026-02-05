Как правильно читать этикетки на канистрах с моторным маслом

Эксперт Сосновский раскрыл смысл формулировок на этикетках моторного масла

Надписи на канистрах с моторным маслом часто ставят в тупик. Чем, к примеру, «одобрено» отличается от «рекомендовано»? Руководитель отдела технического маркетинга Takayama Александр Сосновский помог разобраться в этих формулировках, и разница оказалась принципиальной.

Фраза «соответствует стандартам» – это, по сути, самопровозглашенный статус. Производитель масла сам провел внутренние тесты и заявляет, что его продукт подходит под определенные нормы. Никаких внешних проверок тут может и не быть.

Совсем другое дело маркировка «официально одобрено». Она означает, что состав прошел полный цикл испытаний в независимой организации, например, в американском Институте нефти (API), и получил от нее официальную лицензию. Это уже серьезный аргумент.

Когда же на этикетке красуется «допущен производителем» (Approved), можно быть уверенным: конкретное масло тестировали инженеры самого автобренда – того, чей логотип указан на банке. Они проверили его на своих двигателях и дали добро.

А вот надпись «рекомендовано для» (Recommended for) – это уже не гарантия, а скорее намек. Состав, по идее, должен подходить под стандарты автомобильной компании, но сами ее специалисты этот продукт не испытывали. В общем-то, это указание на предполагаемую совместимость, не более того.

Кстати, выбирая масло, стоит помнить и об условиях эксплуатации. Пыльные дороги, постоянные городские пробки или сильные морозы – всё это заставляет менять смазку гораздо чаще, чем прописано в сервисной книжке.

Эксперт также назвал три ключевых признака, сигнализирующих, что масло уже пора заменить:

изменение цвета масла на очень темный или черный;

появление явного запаха гари;

значительное падение уровня масла в двигателе без видимых подтеков.

