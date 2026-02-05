Продажи новых фур рухнули почти вдвое: что теперь будет с рынком?

«Автостат»: продажи новых грузовиков массой свыше 16 тонн в январе упали на 46%

Продажи новых тяжелых грузовиков в России в первом месяце 2026 года составили всего 2,4 тысячи единиц. По данным АО «ППК», которые озвучили аналитики агентства «Автостат», это на 46% меньше результата января прошлого года.

Подавляющую часть рынка, около 90%, сейчас контролируют российские и китайские производители. Безоговорочным лидером среди марок остается КАМАЗ с долей в 35%. А самой популярной моделью в январе стал китайский Sitrak C7H, на который пришлось 10% всех реализованных машин.

Sitrak C7H

Распределение по типам кузова

Седельные тягачи по-прежнему самые востребованные, но их позиции пошатнулись. На них пришлось 30% продаж, хотя еще год назад эта доля была на 10 процентных пунктов выше. Второе место у самосвалов (16,5%), а замыкают тройку лидеров коммунальная техника и бортовые грузовики с 12,5% и 11% соответственно. Причем доля коммунальной техники за год выросла в два раза, что довольно заметно.

Практически девять из десяти проданных в январе тяжелых грузовиков имели одну из трех колесных формул: 4×2, 6×4 или 6×6. В сумме на эти варианты пришлось 87% всего объема.

