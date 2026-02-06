#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Заправка с градусом: что ждет российские машины на «спиртовом» бензине

Эксперты: переход на «спиртовой» бензин в РФ – это адаптация к мировой практике

Россия готовится установить допустимую долю этанола в бензине до 10%, следуя мировому тренду, но с национальными особенностями.

Рекомендуем
Право знать состав: что даст водителям маркировка «спиртового» бензина

В мире топливо с добавкой спирта уже стало привычным, отмечают эксперты издания Pravda.Ru. В Бразилии десятилетиями используют смесь Е85, а в США и Европе стандартом стал бензин Е5-Е10 с 5-10% этанола. Россия долго отставала из-за невыгодных акцизов, но теперь Госдума готовит изменения: акциз на технический спирт для нефтепереработки обнулят, что откроет путь для топлива с 10% этанола (Е10), в первую очередь для АИ-92.

Этот шаг преследует сразу несколько целей: снизить риски дефицита топлива, поддержать сельхозпроизводителей, которые будут поставлять зерно и свеклу для производства этанола, и улучшить экологические показатели. У водителей возникает вопрос – как новая смесь повлияет на их автомобили?

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Главный плюс Е10 – высокое октановое число, улучшающее работу двигателей с высокой степенью сжатия. Этанол содержит кислород, способствуя более полному и чистому сгоранию смеси, а также работает как очиститель для топливной системы. Однако есть и минусы. Спирт гигроскопичен и может притягивать воду, что грозит коррозией металлических деталей и разрушением старых резиновых уплотнителей. Кроме того, энергоемкость такого топлива немного ниже, что способно привести к незначительному росту расхода.

Рекомендуем
Кроссовер вместо Кашкая: надежные варианты до 1,5 млн рублей

Опыт США, где бензин Е10 используется повсеместно с конца 1980-х, показывает, что для современных автомобилей это безопасно. Все машины, выпущенные в последние десятилетия, проходят испытания на совместимость. Производители вроде ВАЗ и УАЗ также недавно заявили, что их нынешние модели готовы к 10-процентной добавке. Владельцам же старых автомобилей, особенно выпущенных до 2000-х годов, стоит проявить осторожность: их топливные системы могут быть не рассчитаны на подобные смеси.

Таким образом, переход на «спиртовой» бензин в России - это не техническая революция, а адаптация к общемировой практике. Для большинства современных авто он пройдет незаметно, но потребует внимания от водителей ретро-машин и специальной техники.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Toyota
Количество просмотров 707
06.02.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0