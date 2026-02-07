Эти автомобили снимут с продажи в этом году

9 автомобилей, которые снимут с продажи в 2026 году

Решение об окончании производства автомобиля всегда принимается по разным причинам. Одни модели просто не завоевали сердца покупателей, другие безнадёжно устарели, а третьи и вовсе столкнулись с серьезными техническими проблемами. Иногда всё дело в смене стратегии самого бренда.

Acura RDX стал одним из первых кандидатов на списание. Производитель уже анонсировал, что работает над гибридной заменой, но новинка появится в продаже минимум через два года. Судьба электрического минивэна Chrysler Pacifica Hybrid тоже предрешена. Представленный еще в 2017 году, он продержался на рынке почти десятилетие, однако обновленная стратегия компании означает, что 2026-й станет для него последним.

Совсем не повезло кроссоверу Dodge Hornet. За неполные три года на рынке разошлось всего около 40 тысяч экземпляров, что ясно показало бесперспективность модели. В том же 2026 году с конвейера снимут и гибридные версии Jeep Grand Cherokee 4xe и Wrangler 4xe. Решение во многом связано с масштабными отзывами прошлого года, которые затронули свыше 90 тысяч Grand Cherokee и более 228 тысяч Wrangler.

Бренд Karma начнёт перезапуск с модели Gyesera, которая заменит нынешнюю Revero и получит совершенно новую силовую установку. А вот изящному двухдверному купе Lexus LC, несмотря на выдающийся дизайн и характеристики, так и не удалось стать по-настоящему массовым, поэтому его производство тоже прекратят.

Не останется в стороне и Tesla. Чтобы освободить мощности на заводе во Фримонте для производства роботов Optimus, компания свернет выпуск одной из версий Model S. К концу 2026 года та же участь постигнет и внедорожник Model X, который морально устарел и требует глубокой модернизации.

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

«За рулем» можно читать и в MAX