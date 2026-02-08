Цены стремятся в космос: как за год подорожали машины в России

#
Средневзвешенная цена новой легковой машины в РФ за год увеличилась на 13%. В январе 2026 года она составила 3,5 млн рублей, что, тем не менее, на 2,1% меньше, чем месяцем ранее, сообщил автоэксперт Сергей Целиков со ссылкой на расчеты аналитического агентства «Автостат».

Цены на легковые машины с пробегом, по его словам, выросли практически так же. В январе этого года средневзвешенное значение на вторичном рынке составило 1,34 млн рублей. Это на 14% выше, чем в январе прошлого года, и всего лишь на 0,5% выше, чем в декабре.

Стоит уточнить, что начало текущего года в РФ ознаменовало собой первый за семь лет рост НДС, очередную индексацию утильсбора и связанную с этим волну массового подорожания машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что будет с продажами китайских авто в 2026 году.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
