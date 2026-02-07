#
Японский минивэн для большой семьи появился в России с ценой дешевле «китайцев»

Suzuki Ertiga поставляют в РФ по параллельному импорту с ценой от 2,1 млн рублей

Suzuki Ertiga, семиместный компактвэн для азиатских и других рынков, теперь можно купить и у нас. Машину везут в страну штучно, используя альтернативные каналы поставок.

Найти прямой аналог среди официальных моделей в России почти невозможно. Возьмем, к примеру, отечественный Sollers SF1 – его стартовая цена выше, от 2,25 млн рублей. Трёхрядные кроссоверы вроде Chery Tiggo 8 Pro Max и вовсе стоят больше 3,3 миллионов, что делает Ertiga одним из самых доступных вариантов для большой семьи.

Самые выгодные предложения, если верить крупным доскам объявлений, сейчас есть в Москве, Омске и Воронеже. Столичный дилер, кстати, с учётом льготного утильсбора готов привезти автомобиль в комплектации GLX за 2 090 000 рублей. За эти деньги покупатель получает не только семь мест, но и кожаный руль, мультимедийную систему с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроники и систему доступа без ключа.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga
В Омске за ту же версию просят 2 098 000 рублей, а в Воронеже - ровно 2,1 млн. Чем дальше от центра, тем цена обычно растёт: в Краснодаре это 2 149 000 рублей, в Новосибирске - 2 345 000, а во Владивостоке и Перми машина оценивается уже в 2,44 и 2,57 миллиона соответственно.

Некоторые автомобили уже ждут своих владельцев в салонах. Например, в Уфе и Тюмени экземпляры из наличия оценили в 2 599 000 рублей. Один дилер из Нижнего Новгорода выставил на продажу бордовый Ertiga, и его цена без учёта возможных скидок по трейд-ину или кредиту достигает 2 999 000 рублей.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Все поставляемые машины технически одинаковы. Их собирают в Индии, а под капотом установлен бензиновый атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра. Его мощность – 101 л.с., а привод ГРМ здесь цепной. Коробка передач – традиционная шестиступенчатая автоматическая. Привод, разумеется, передний, а дорожный просвет в 185 мм вполне сравним со многими кроссоверами.

Лежнин Роман
Фото:Suzuki
07.02.2026 
