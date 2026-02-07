Как автозапуск убивает мотор? Эксперт назвал главные причины

Эксперт Корнев перечислил основные недостатки дистанционного запуска двигателя

Дистанционный запуск двигателя – очень удобная функция, без которой уже не представляется зимняя эксплуатация автомобиля.

Однако она не лишена недостатков. Главный недостаток заключается в том, что двигатель автомобиля подвергается ускоренному износу и теряет свой ресурс. О том, как именно автозапуск губит двигатель и аккумулятор автомобиля, рассказал эксперт Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Дистанционный запуск хорош, когда работает на прогрев перед поездкой, но для регулярной «автономки» в нем много минусов.

Любое вмешательство в электрику машины требует определенной квалификации мастеров, без которой велик шанс неправильной настройки системы прогрева или даже короткого замыкания с печальными последствиями.

Дистанционный запуск предполагает постоянную работу мотора на низких оборотах и холодном масле. В таком режиме выпускная система и свечи сильнее обрастают нагаром, а ресурс цилиндро-поршневой группы уходит быстрее. Обычная поездка без активных ускорений с предварительным коротким прогревом приносит мотору меньше урона.

Дистанционные запуски предполагают активное расходование энергии батареи. Ее заряд приходится восполнять генератору за короткие промежутки работы двигателя. Если аккумулятор уже достаточно деградировал и потерял от своей емкости или мастера плохо настроили алгоритм работы сигналки, АКБ может разрядиться «в ноль».

И наконец, автомобиль с дистанционным запуском легче угнать, перехватив данные, которыми брелок обменивается с блоком управления. Грабители создают из собранной информации подменный ключ с функциями настоящего и получают полный доступ к машине.

«За рулем» можно читать и в MAX