Ваш следующий техосмотр может пройти совсем по-другому
Доработанный проект постановления об ужесточении госконтроля за техническим осмотром автомобилей скоро направят в кабинет министров. Все предыдущие замечания к документу учли, а спорные моменты урегулировали.
Сейчас готовится итоговое заключение, где анализируют, не создаст ли нововведение бизнесу лишних обязанностей и расходов, а бюджету – неоправданных трат. Только после этого проект вынесут на рассмотрение правительства. Если всё пойдёт по плану, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Инициатива исходит от МВД. Ключевое новшество – возможность отключать недобросовестные пункты техосмотра от единой автоматизированной системы без одобрения страховщиков. По сути, это позволит куда оперативнее блокировать мошеннические схемы с выдачей поддельных диагностических карт.
Ещё одно важное изменение даст операторам доступ к федеральной информационной системе «Такси». Зачем это нужно? Машины, работающие в такси, обязаны проходить осмотр раз в полгода. Проверка через ФГИС поможет выявлять тех, кто уклоняется от этой обязанности.
При этом для рядовых водителей кое-что, наоборот, станет проще. Вместо того чтобы предъявлять бумажные СТС или ПТС, можно будет показать оператору выписку из электронного реестра транспортных средств. В такой выписке содержится гораздо более полный набор данных об автомобиле.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!