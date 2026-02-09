#
В России упростят получение водительских прав: подробности

Получить права в России можно будет без предоставления бумажной медсправки

Власти рассматривают возможность отменить обязанность приносить бумажную медицинскую справку при получении водительского удостоверения. Вместо этого информацию планируют брать автоматически из единого электронного реестра здоровья.

Если заявление подаётся через «Госуслуги», система сама проверит в базе данных, есть ли у человека какие-либо медицинские противопоказания к вождению. Когда сведения уже внесены в реестр, отдельный документ от врачей просто не понадобится. Всё должно происходить в цифровом формате, что, по сути, перекладывает обмен данными между госорганами на сами сервисы.

Сейчас же будущему водителю приходится собирать стандартный пакет: паспорт, справку из медучреждения и документ об окончании автошколы. Для кандидатов младше 18 лет обязательным остаётся письменное согласие родителей или опекунов.

Основная цель нововведения – сократить объём бумажной волокиты и ускорить саму процедуру допуска к экзаменам. На деле это значит, что часть бюрократической нагрузки с граждан снимут, сделав процесс более удобным и быстрым.

Источник:  РИА Новости
Лежнин Роман
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
09.02.2026 
