Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Замена мотора стала проще и дешевле капремонта, но есть важный нюанс

Импорт новых китайских моторов для подержанных авто в 2025 году вырос на 15-20%

Импорт новых двигателей из Китая для автомобилей с пробегом в прошлом году заметно вырос. По данным «Союза автосервисов», в Россию ввезли около 10 тысяч таких агрегатов, что на 15-20% больше, чем ранее. Причём примерно столько же продаётся и восстановленных моторов.

По сути, эта тенденция меняет рынок ремонта. Традиционный капитальный ремонт на СТО постепенно уступает место простой замене силового агрегата на новый, объясняет член правления союза Илья Плисов. Особенно это касается популярных до 2022 года европейских, японских и корейских машин классов C и D, для которых и везут большую часть двигателей.

С финансовой точки зрения замена часто выглядит привлекательнее. По словам эксперта, установка нового мотора с документами обходится в среднем на 5-7% дешевле, чем полноценный капремонт старого. Но главное – экономия времени. Вся процедура занимает в 5-10 раз меньше часов, а учитывая высокую стоимость работы квалифицированного мастера, это делает вариант с заменой ещё выгоднее.

Правда, не всё так однозначно с надёжностью. Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов обращает внимание на важный момент: качество китайских двигателей может сильно различаться. Одни агрегаты служат долго и без проблем, другие – нет, поэтому к выбору конкретного поставщика и модели нужно подходить очень внимательно.

Источник:  Известия
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
09.02.2026 
Фото:Depositphotos
