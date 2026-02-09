Россияне рассказали, планируют ли менять машину в этом году

61% автолюбителей не планируют покупать машину в 2026 году из-за высокой цены

Агентство «Автостат» совместно с крупным автомобильным порталом Drive2 выяснило, как автолюбители относятся к покупкам в наступающем году.

Опрос проводили перед отраслевым форумом ForAuto – 2026. Оказалось, что больше половины участников – 61% – вообще не собираются приобретать автомобиль в 2026 году.

Для почти 39% из них главным препятствием стала банальная нехватка денег на фоне высоких цен. Куда же пойдут их финансы? Почти каждый пятый (17,6%) вложит их в недвижимость или другие крупные покупки, а 4,6% предпочтут оставить средства на депозитах, где процентные ставки всё ещё привлекательны.

Впрочем, определённость есть не у всех. Целых 28% респондентов пока не могут решиться – они предпочитают выждать и понаблюдать за конъюнктурой рынка. А вот каждый девятый (11%) твёрдо намерен стать владельцем новой машины. Правда, мотивы у этой группы разные. Примерно 5,2% хотят не сменить, а дополнить свой гараж ещё одним автомобилем. Ещё 3,9% планируют покупку именно для замены текущего транспортного средства. Любопытная категория – 1,9% опрошенных – руководствуется не текущими потребностями, а опасениями о будущем: они боятся, что позже цены взлетят ещё выше, поэтому действуют по принципу «купить сейчас».

