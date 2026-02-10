Причина, почему потенциальный покупатель исчезает на ровном месте

#
Исследование показало, что неудобные официальные сайты автопроизводителей отталкивают до 80% потенциальных покупателей ещё до визита в салон, становясь критической точкой потери клиентов в цифровую эпоху.

Сегодня выбор автомобиля начинается не с тест-драйва, а с поиска в интернете. Покупатель может за несколько минут присмотреть себе модель, но так же быстро отказаться от бренда, если официальный сайт работает медленно или запутан. Ошибки в этом цифровом знакомстве напрямую ведут к потере продаж, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

По данным UX-аудита десяти ведущих автобрендов в России, проведенного Институтом аналитики Kokoc Group, ситуация тревожная. Лишь у трех из десяти сайтов меньше 55% проблемных функций, а у большинства критических ошибок еще больше. При этом именно ресурсы производителей, хоть и привлекают лишь 11% первичного трафика, играют решающую роль: их изучают 43% россиян на финальном этапе выбора, формируя доверие к марке.

Главными цифровыми врагами продаж стали медленная загрузка и неудобный интерфейс. У 40% сайтов низкая производительность, а каждая лишняя секунда ожидания снижает шансы на конверсию на 5-8%. Пользователи теряются в меню с англоязычными названиями, не могут найти кнопку записи на тест-драйв или рассчитать стоимость. Даже технические мелочи, вроде ошибок в автоподстановке номера телефона, приводят к потере заявок.

Покупка авто – длительный процесс, в котором клиент постоянно возвращается к сравнению. Если сайт создает на этом пути препятствия, бренд теряет клиента на каждом шагу.

