К началу мотосезона: в РФ официально привезут две крутые модели

«KTM Автодом» анонсировал в России мотоциклы KTM 990 Duke R и KTM 990 RC R

Российский официальный дилер австрийского мотоциклетного бренда KTM анонсировал сразу две новинки.

Как сообщила пресс-служба «КТМ Автодом», в феврале ожидается российский дебют двух моделей. Первая новинка – это KTM 990 Duke R, относящаяся к линейке Naked, где минимизирована пластиковая облицовка. На мотоцикле с агрессивным дизайном применена усовершенствованная ходовая часть, главный компонент которой – адаптивная подвеска WP Apex, подстраивающаяся под дорожные условия.

Вторая модель – это KTM 990 RC R, модель класса Supersport, сконцентрированная на трековых показателях. Максимальной скорости и точности прохождения поворотов подчинены аэродинамика, эргономика и настройки байка. При этом KTM 990 RC R считается самым компактным двухцилиндровым мотоциклом в сегменте.

Обе новинки объединяет новейший двухцилиндровый двигатель LC8c с отдачей 130 л.с. и 103 Нм., созданный с применением самых передовых инженерных решений. Российский представитель бренда отмечает, что на обе модели будет распространяться 4-летняя официальная гарантия от завода. Подробности о байках и условиях их приобретения можно узнать в дилерских центрах KTM в Москве.

