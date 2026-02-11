Авторынок встал: почему февраль не стал месяцем роста

Автоэксперты АвтоСпецЦентр и РОЛЬФ дали прогноз продаж на февраль 2026 года

Продажи новых автомобилей в России в феврале, скорее всего, не покажут существенного роста и останутся примерно на январском уровне. Об этом говорят эксперты автобизнеса, опрошенные агентством «Автостат».

Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич допускает, что прирост возможен, но лишь в пределах пяти процентов – и то если рубль ослабнет или Центробанк снизит ставку. По его словам, дефицит машин сейчас почти преодолен, хотя отдельные модели вроде Jetour T2 всё ещё в дефиците.

Скидки тоже есть, правда, стали точечными и не такими крупными. Кстати, сам факт, что цены на новые поставки не ушли вверх из-за повышенного утильсбора, уже можно считать скрытым бонусом для покупателя.

Jetour T2

Начало месяца и вовсе выдалось вялым. Николай Иванов, директор департамента продаж в «РОЛЬФ», отмечает снижение и трафика в салонах, и общего спроса. «Это, конечно, настораживает, – признаётся он. – Раньше к концу января всегда начинался разгон, а в этом году – тишина». Возможно, свою роль сыграли сильные снегопады, которые просто мешали людям добраться до дилеров. В общем, Иванов ожидает, что итоги февраля по объемам окажутся близки к январским.

Прогнозы и ключевые факторы

Дмитрий Паршенцев из холдинга MAJOR добавляет, что февраль традиционно слабее января, так что падение было бы скорее нормой, чем сюрпризом. Главное сейчас – как покупатели отреагируют на текущие цены и насколько активно дилеры будут предлагать альтернативные схемы покупки, помимо классического кредита. Поиск обходных путей из-за дорогих банковских займов остается актуальной задачей для многих. «Точный прогноз давать рано, но динамика, скорее всего, будет сдержанной», – резюмирует Паршенцев.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.